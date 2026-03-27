Tahran'ın talebi üzerine alınan bu karar, bölgedeki gerilimin müzakere yoluyla çözülebileceğine dair umutları artırırken, arz endişelerini geçici olarak hafifletti.

Piyasalarda Diploması İyimserliği

Cuma günü petrol fiyatlarında gözlenen düşüş, çatışmanın başlangıçta tahmin edilenden daha uzun süreceğine dair endişelerle yaşanan bir önceki günkü artışı ancak kısmen telafi edebildi. Trump, Truth Social hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran hükümetinin talebi üzerine, enerji tesislerinin imha sürecini 10 gün süreyle, 6 Nisan 2026 Pazartesi günü Doğu Saati ile 20.00'ye kadar durduruyorum. Görüşmeler devam ediyor ve oldukça iyi gidiyor," ifadelerini kullandı.

Brent ve WTI'da Son Durum

Erteleme kararı sonrası piyasalardaki son rakamlar şu şekilde gerçekleşti:





Brent petrolü: Yüzde 1,5 değer kaybıyla varil başına 93,07 dolar seviyesine geriledi.



Batı Teksas Ham Petrolü (WTI): Yüzde 1,8 düşüşle 106,12 dolardan işlem gördü.



İran'a yönelik savaşın başladığı günden bu yana Brent petrolünün fiyatı yaklaşık yüzde 50, WTI petrolünün fiyatı ise yaklaşık yüzde 40 oranında artış göstererek küresel enerji maliyetlerini zirveye taşımıştı. Piyasa uzmanları, 6 Nisan'a kadar sürecek bu diplomatik boşluğun kalıcı bir ateşkese mi yoksa geçici bir de-eskalasyona mı dönüşeceğini yakından takip ediyor.



HABER KAYNAK: TEKHA