Başlık: Kırmızı Bültenle Aranan Örgüt Liderinin Şebekesine Operasyon: 2 İlde 9 Gözaltı



Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalanırken, çok sayıda takip cihazı ve GSM hattı ele geçirildi.

Kağıthane'deki Cinayetle Bağlantılı Oldukları Belirlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası faaliyet gösteren bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, liderliğini kırmızı bültenle aranan firari bir şüphelinin yaptığı suç örgütünün, 15 Ocak 2026 tarihinde Kağıthane’de meydana gelen kasten öldürme olayıyla doğrudan bağlantılı olduğu tespit edildi.

İstanbul ve Bursa'da Eş Zamanlı Baskın

Suç örgütü üyelerinin yakalanması amacıyla İstanbul ve Bursa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Takip Cihazları ve Yabancı Hatlar Ele Geçirildi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütün teknik imkanlarını ortaya koyan materyaller bulundu. Aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 110 adet takip cihazı, 55 adet yabancı GSM hattı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.



