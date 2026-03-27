İller Bankası (İlbank) 2025 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, artan girdi maliyetleri ve ekonomik koşulların belediyelerin hizmet kapasitesini olumsuz etkilediğini belirtti.

Artan Maliyetler Hizmetleri Tehdit Ediyor

Genel kurulda söz alan Başkan Tutdere, özellikle akaryakıt başta olmak üzere birçok kalemde yaşanan fiyat artışlarının belediye bütçelerini zorladığını ifade ederek, mevcut şartların devam etmesi halinde belediyelerin temel hizmetleri dahi yerine getirmekte güçlük çekeceğini vurguladı. Başkan Tutdere, 'Belediye başkanlarının özellikle şu an ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşullardan kaynaklı nakit sıkıntıları çok fazla. Girdi maliyetleri artıyor. Eğer bu şekilde bu ekonomik sıkıntılar devam ederse akaryakıt başta olmak üzere bütün fiyatlarının artışı belediyeleri hizmet üretemez hale getirecek, belediyeler artık çöp toplayamaz hale gelecek' ifadelerini kullandı.

İlbank'a Destek Çağrısı

İlbank yönetimi ve genel kurul üyelerine çağrıda bulunan Başkan Tutdere, tüm belediye başkanları adına destek talebinde bulundu.

'Belediyelerin nakdi destek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda İlbank'a büyük sorumluluk düşüyor. Bizi yüksek faizli özel bankaların insafına ve teminat mektubu çıkmazına mahkûm etmeyin. Bu yöntem belediyelerimizi ve halkımızı yıllarca borçlandırmak demektir. İlbank'ın bu zorlu süreçte 'kesenin ağzını açması' ve projeler için tüm belediyelere destek olması şarttır.' dedi.

Başkan Tutdere, konuşmasının sonunda İlbank'ın sağladığı destekler ile öncülüğünde temin edilen dış kaynaklı finansman katkıları dolayısıyla yetkililere teşekkür etti.

