Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Adıyaman'da hava sıcaklıklarında hafta sonuna doğru düşüş yaşanması bekleniyor. 27 Mart'ta en düşük sıcaklık 7, en yüksek sıcaklık ise 20 derece olarak ölçülürken, 28 Mart Cumartesi günü en düşük sıcaklığın 7, en yüksek sıcaklığın ise 18 derece olacağı ve havanın parçalı bulutlu geçeceği öngörülüyor.
27 Mart Perşembe günü ilçe ilçe sıcaklık değerleri şu şekilde:
Adıyaman merkez: 9/16 derece
Besni: 16/21 derece
Çelikhan: 0/13 derece
Gerger: 3/18 derece
Gölbaşı: 7/14 derece
Kahta: 7/18 derece
Samsat: 7/18 derece
Sincik: 2/14 derece
Tut: 3/17 derece
28 Mart Cumartesi günü için tahmin edilen sıcaklık değerleri ise şöyle:
Adıyaman merkez: 8/19 derece
Besni: 4/16 derece
Çelikhan: -1/14 derece
Gerger: 6/17 derece
Gölbaşı: 4/18 derece
Kahta: 6/18 derece
Samsat: 7/19 derece
Sincik: 0/13 derece
Tut: 2/16 derece
Kaynak : PERRE