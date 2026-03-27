Rüşvet ve Gizliliği İhlal Suçlamalarıyla Dava Açıldı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülecek davada, Çallı’nın "rüşvet almak" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından 6 yıl 10 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor. İddianamede, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli olduğu dönemde Çallı’nın, rüşvet suçundan yargılanan sanık A.D. ile yakın temasta olduğu ve kısıtlılık kararı bulunan dosya bilgilerini paylaştığı öne sürüldü.

300 Bin Dolarlık Tahliye Anlaşması İddiası

Hazırlanan iddianameye göre, sanık A.D., savcı Çallı ile olan yakınlığını kullanarak soruşturma altındaki şüpheliler ve yakınlarıyla irtibata geçti. Tutuklu bulunan şüpheli Z.Y.'nin tahliyesi için 300 bin dolar karşılığında anlaşma sağlandığı, bu kapsamda A.D.'nin hesabına 50 bin dolar yatırıldığı belirtildi. Paranın yatırılmasının ardından savcı Çallı ile A.D.'nin bir alışveriş merkezinde buluştukları ve tahliye sürecine ilişkin dilekçelerin verilmesi konusunda koordineli hareket ettikleri iddia edildi. Çallı’nın şüphelilerin tahliyesi yönünde mütalaa vermesiyle, şahısların konutu terk etmeme şartıyla serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Mesaj Kayıtları ve Menfaat Ortaklığı Tespit Edildi

İddianamede, Temmuz 2021'de 75 bin doların teslimatına ilişkin WhatsApp yazışmalarının bulunduğu ve savcı Çallı’nın parayı A.D.'nin evinden bizzat aldığına dair iddiaların baz kayıtlarıyla doğrulandığı aktarıldı. Özellikle adli kontrolün kaldırılması talebi reddedildiğinde A.D.'nin savcıya attığı "Zaten ilk işten eksik verdiler, biraz daha öderler" şeklindeki mesajın, yapılan ödemeyi açıkça kanıtladığı vurgulandı. Savcı Çallı’nın hakimlerle görüşerek ev hapsi kararlarını kaldırttığı ve el konulan eşyaların iadesini sağladığı belirtilirken, gizli belgeleri paylaşarak soruşturma güvenliğini tehlikeye attığı ifade edildi.

Haber Tekha