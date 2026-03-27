Cumhuriyet Başsavcılıkları ile tam bir uyum içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 358 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suç Örgütlerinin Sosyal Medya Faaliyetlerine Darbe

İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda, yakalanan şahısların dijital mecralar üzerinden yürüttüğü illegal faaliyetler deşifre edildi. Şüphelilerin;





Sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları,



Sosyal medya paylaşımları yaparak örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları,



Suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları,



Sosyal medya üzerinden örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.



Çok Sayıda Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlar neticesinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ile birlikte önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarınca gerekli soruşturmalar başlatıldı.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin kesintisiz bir şekilde sürdürüleceği vurgulanırken; operasyona imza atan KOM Başkanlığı, emniyet personeli ve Cumhuriyet Başsavcılıkları tebrik edildi.



