Sultan Alparslan Külliyesi Önünde Lokma Dağıtımı

BBP Kars İl Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, Cuma namazı çıkışında Sultan Alparslan Külliyesi önünde vatandaşlara lokma ikramında bulunulacak. Programda ayrıca mevlid-i şerif okutularak merhum Muhsin Yazıcıoğlu için dualar edilecek.

“Tüm Vatandaşlarımız Davetlidir”

BBP Kars İl Başkanı Tuncay Ertem yaptığı açıklamada, bu anlamlı günde tüm Kars halkını programa davet etti. Ertem, merhum liderlerinin her zaman milletin gönlünde müstesna bir yere sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kurucu Genel Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu’nun şehadetinin yıl dönümü vesilesiyle hayrına mevlid-i şerif okutacak, Cuma namazı sonrası lokma dağıtımı gerçekleştireceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı programa davet ediyoruz.”

Manevi Değerlere Vefa

Düzenlenecek programın, hem birlik ve beraberliği pekiştirmesi hem de milli ve manevi değerlerin yaşatılması açısından önemli olduğu vurgulandı. Katılımcılar, hem ibadetlerini yerine getirecek hem de yapılan hayra ortak olma fırsatı bulacak.

Kars’ta Anma Geleneği Sürüyor

Kars’ta sıkça gerçekleştirilen bu tür anma etkinlikleri, toplumsal dayanışmayı güçlendirmeye devam ederken, geçmişte iz bırakan önemli isimlerin hatıralarını da yaşatıyor.

BBP Kars İl Başkanlığı tarafından düzenlenen lokma hayrının, yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

HABER CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA

