





Sürece ilişkin açıklama, Kars Şubesi çalışanı ve aynı zamanda Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’e bağlı Sosyal-İş Sendikası Bölge Temsilcisi Yıldız Uraçin tarafından yapıldı.

TİS Sürecinde Anlaşmazlık

Yapılan açıklamada, Eğitim Sen Genel Merkezi ile Sosyal-İş Sendikası arasında yürütülen 8. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığı ve sürecin tıkanma noktasına geldiği belirtildi.

Uraçin, çalışanların yaşam koşullarını ve mevcut ekonomik şartları dikkate almayan yaklaşımın, emekçilerin taleplerinin karşılıksız kalmasına neden olduğunu vurguladı.

Yarım Günlük İş Bırakma Eylemi

Bu gelişmeler üzerine Sosyal-İş Sendikası tarafından eylem kararı alındığını belirten Uraçin, şu bilgileri paylaştı:

27 Mart 2026 Cuma günü saat 13.30’a kadar yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirildi.

Çalışanlar sabah saatlerinde işyerlerine giderek işten kaçınma yöntemiyle eyleme katıldı.

Alınan kararın, gelinen noktaya karşı bir uyarı niteliği taşıdığı ifade edildi.

“Adil Sözleşme Talebi”

Açıklamada, temel hedefin çalışanların insanca yaşam koşullarına ulaşabileceği, günümüz ekonomik şartlarına uygun ve adil bir toplu iş sözleşmesinin hayata geçirilmesi olduğu vurgulandı.

Uraçin, tüm sendika üyelerine şu çağrıda bulundu:

“Örgütlü gücümüze sahip çıkalım, dayanışmayı büyütelim ve eylemlere aktif katılım sağlayalım.”

Mücadele Sürecek

Sendika yetkilileri, emekçilerin ortak iradesinin bu sürecin en güçlü dayanağı olduğuna dikkat çekerek, insanca yaşamaya yetecek ücretin tüm çalışanların en temel hakkı olduğunu ifade etti.

Açıklamanın sonunda, TİS sürecinin emekçiler lehine sonuçlanması için mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve sürecin gidişatına göre yeni eylem adımlarının atılabileceği kamuoyuna duyuruldu.

Kars’ta başlayan bu eylemin, ilerleyen günlerde farklı illerde de yankı bulabileceği değerlendiriliyor.

CEM DAŞDELEN- KARS / TEKHA