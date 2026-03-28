Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Program kapsamında hem gündeme ilişkin stratejik değerlendirmeler yapan Bahçeli, hem de basın mensuplarının sorularını yanıtlayarak teşkilat içindeki gelişmelere açıklık getirdi.

Siyaset ve Liderlik Okulu’nda Yeni Dönem

Bahçeli, MHP bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Siyaset ve Liderlik Okulu’nun Türk siyasi hayatında üstlendiği kritik misyona dikkat çekerek, kurumun bugüne kadar yüzlerce mezun verdiğini ifade etti. 23. dönemde de öğrencilerin eğitim maratonuna başladığını kaydeden Bahçeli, alanında uzman akademisyenlerin katkılarıyla oldukça kapsamlı ve nitelikli bir eğitim sürecinin yürütüleceğini dile getirdi.

"Türkiye Barış İçin Yoğun Çaba Gösteriyor"

Konuşmasında bölgesel gelişmelere ve dış politikaya da geniş yer ayıran Bahçeli, Türkiye’nin çevresindeki çatışma odaklarını yakından takip ettiğini belirtti. Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan öncülüğünde küresel ve bölgesel barışın tesisi için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü vurguladı. Bahçeli, küresel güçlere de seslenerek, ülkelerin iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğinin altını çizdi ve bölgede kalıcı huzurun sağlanması yönündeki temennisini yineledi.

"İstifa Kararı Herhangi Bir Küskünlükten Değil"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in görevinden ayrılmasına ilişkin tartışmalara da son noktayı koyan Bahçeli, bu kararın temelinde bir kırgınlık bulunmadığını ifade etti. Yönter’in akademik kariyerine ve bilimsel çalışmalarına daha fazla zaman ayırmak istediğini belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bizden istifa herhangi bir küskünlüğe dayalı değildir. Bu, tamamen akademik çalışmalara yönelme amacıyla alınmış bir karardır."

