Adıyaman Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, kent ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Park AVM'de faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında AVM içerisindeki iş yerlerini tek tek gezen Vali Varol, esnafla bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Varol, iletilen konular hakkında ilgili birimlere gerekli değerlendirmelerin yapılması yönünde notlar aldı.

Valilik açıklamasında, Park AVM'nin Adıyaman ekonomisine katkı sağlayan önemli ticaret merkezlerinden biri olduğu belirtilerek, esnafın görüş ve beklentilerinin yerinde dinlenmesinin önemine vurgu yapıldı.

Ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet eden Vali Varol'un, kamu hizmetlerinin etkinliği ve yerel ekonominin gelişimine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade ettiği aktarıldı.

Adıyaman Valiliği, kent genelinde esnaf ve vatandaş odaklı ziyaretlerin devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE