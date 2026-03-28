Kent ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmeyi hedefleyen belediye ekipleri, yol bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak birçok mahallede yürütüyor. Başkan Abdurrahman Tutdere'nin talimatıyla şehrin dört bir yanında sürdürülen çalışmalar vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Asfalt ve Yama Çalışmaları Birçok Noktada Tamamlandı

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen asfalt, yama ve yol düzenleme çalışmaları kapsamında şu noktalarda müdahaleler gerçekleştirildi:

Atatürk Bulvarı Dursun Çavuş-Müze arası, Kayalık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi, Eskisaray Mahallesi, Mimar Sinan Parkı doğu sokakları, Yunus Emre Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolu, Fatih Mahallesi 2282 Sokak, Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu ve Bahçelievler Mahallesi 979 Sokak.

Kaldırımlarda Güvenli Ulaşım Düzenlemesi

Yaya ulaşımını daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürülen kaldırım yenileme ve düzenleme çalışmaları ise şu bölgelerde devam etti:

Altınşehir Mahallesi 30151 Sokak, Sümerevler Mahallesi 1729, 1719, 1723 ve 1732 sokaklar, Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi, Türkiye Petrolleri Mahallesi Türmüz Köyü Yolu içi ile Karapınar Caddesi 1. ve 2. Çevre Yolu arası.

Kaynak : PERRE