Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi (TASHKON) 2026'da konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Genelinde Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimine Katkı

26-28 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen TASHKON, Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Kongre, sağlık çalışanlarının deneyimlerini paylaşmalarına, ortak vizyon oluşturmalarına ve acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesine imkan tanıyor.

Kongrede konuşma yapan Doç. Dr. İshak Şan, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sağlık sisteminin tüm unsurlarının koordineli çalışmasının önemine değindi. Şan, meslektaşlarıyla birlikte hayat kurtaran sağlık zincirinin daha da güçlenmesi için çalışmaların süreceğini belirtti.

Doç. Dr. Şan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen akademisyenlere, sağlık çalışanlarına ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, 'Her şeyin başı sağlık' anlayışıyla sağlık alanındaki çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

TASHKON 2026, Türkiye'nin dört bir yanından acil sağlık hizmetleri profesyonellerini bir araya getirerek güncel uygulamalar, yeni teknolojiler ve bilimsel gelişmeler üzerine bilgi alışverişine olanak sağladı. Program kapsamında seminerler, panel oturumları ve interaktif sunumlar gerçekleştirildi.

