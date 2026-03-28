Adıyaman Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsmail Gümüş, teşkilat mensuplarıyla birlikte Ankara’da gerçekleştirilecek önemli bir programa katılacak.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatları doğrultusunda, 31 Mart Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılacak olan MHP Grup Toplantısı’na Adıyaman teşkilatlarının güçlü bir katılım sağlaması planlanıyor.

Program kapsamında, 30 Mart Pazartesi günü MHP Adıyaman İl ve İlçe Teşkilatları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ülkü Ocakları mensupları ve yerel basın temsilcileri, İl Başkanı İsmail Gümüş’ün daveti üzerine parti binası önünden Ankara’ya hareket edecek.

31 Mart Salı günü gerçekleştirilecek Ankara programında ise ilk olarak MHP TBMM Grup Toplantısı’na katılım sağlanacak. Programın devamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM’de öğle yemeği programı gerçekleştirilecek.

Ayrıca MHP bölge milletvekillerinin katılımıyla Adıyaman’ın sorunlarının ve taleplerinin ele alınacağı bir toplantı yapılması planlanıyor. Program kapsamında MHP Genel Merkezi de ziyaret edilecek.

Yoğun Ankara programının ardından MHP Adıyaman heyetinin aynı gün Adıyaman’a dönüş yapacağı bildirildi.