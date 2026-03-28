5G nedir?

Ultra Yüksek Hız: 4G'de ortalama 100 Mbps olan hızlar, 5G ile teorik olarak 10-20 Gbps seviyelerine çıkabilir. Bu, 4K/8K videoların saniyeler içinde inmesi demektir. Düşük Gecikme (Latency): 4G'de 30-50 milisaniye olan veri iletim süresi, 5G ile 1 milisaniyeye kadar düşer. Bu özellik, cerrahların uzaktan ameliyat yapabilmesini veya sürücüsüz araçların anlık tepki vermesini mümkün kılar.

1 Nisan'da kullanıma açılacak!

Türkiye'deki akıllı telefon pazarında 5G uyumlu cihaz oranı yüzde 30 seviyelerine ulaşmış durumda. Operatörlerin sunduğu yeni kampanyalarla bu oranın yılsonuna kadar yüzde 50'yi aşması bekleniyor. 1 Nisan sabahı itibarıyla uyumlu cihaz sahipleri, mevcut tarifelerine eklenen 5G destekleriyle bu hızı deneyimleyebilecek.

Telefonların uyumlu olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Telefonunuzun 5G uyumlu olup olmadığını anlamak için hem donanımsal özelliklerine bakabilir hem de ayarlar menüsünden kontrol edebilirsiniz.

Eğer iPhone 12 veya daha yeni bir modele (13, 14, 15, 16 vb.) sahipseniz cihazınız donanımsal olarak 5G'yi destekler.

Android dünyasında çok fazla marka olduğu için menü isimleri küçük farklılıklar gösterebilir ancak genel yol şöyledir:

Ayarlar üzerinden kontrol:Ayarlar menüsüne gidin.Bağlantılar veya Ağ ve İnternet seçeneğine dokunun.Mobil Ağlar kısmına girin.Şebeke Modu veya Tercih edilen ağ türü seçeneğine tıklayın.Listelenen seçenekler arasında 5G/LTE/3G/2G (Otomatik bağlantı) ibaresini görüyorsanız cihazınız 5G destekliyor demektir.

Kaynak : PERRE