Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) belde statüsü kazanan yerlerde mahallî idareler seçimi yapılmasına ilişkin kararı dün gece Resmi Gazete'de yer aldı. Resmi Gazete kararına göre Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de belde statüsü kazanan 5 merkezde 7 Haziran 2026'da belediye başkanı ve belediye meclis üyelerini belirlemek için seçim yapılacak.

3 İlde 5 Merkezde Sandık Kurulacak

Seçim yapılacak yerler;

- Tokat/Reşadiye ilçesi Yolüstü Belde Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği

- Tokat/Reşadiye ilçesi Çevrecik Belde Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği

- Tokat/Almus ilçesi Bağtaşı Belde Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği

- Gümüşhane/Merkez ilçesi Tekke Belde Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği

- Nevşehir/Ürgüp ilçesi Mustafapaşa Belde Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeliği

Kaynak : PERRE