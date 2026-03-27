Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan biber fiyatlarına ilişkin başlattığı inceleme sonucunda, ürünleri düşük bedelle beyan edip fahiş fiyatla satan işletmeye 1,8 milyon TL idari para cezası uygulanacağını açıkladı.

Sosyal medya mecralarında yer alan fahiş biber fiyatı paylaşımları üzerine Ticaret Bakanlığı ekipleri ivedilikle denetim ve inceleme süreci başlattı. Yapılan denetimler sonucunda, söz konusu ürünlerin Antalya halindeki işlem fiyatlarının beyan edilenlerden daha yüksek olduğu belirlendi. İncelemelerde; bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların rüsum ile stopaj vergisi gibi mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulundukları tespit edildi.

Vergi Denetim Kurulu'na Bildirildi

Bakanlık, usulsüzlük yaptığı belirlenen firmaların gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bildirileceğini duyurdu.

Market Hakkında İşlem Başlatıldı

Öte yandan, Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirdiği ürünleri piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunduğu belirlenen ilgili market hakkında da yasal süreç başlatıldı. Kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edilen işletmeye, mevzuat kapsamında öngörülen en üst sınırdan 1.806.170 TL tutarında idari para cezası kesilmesi kararlaştırıldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, piyasada fiyat istikrarını bozucu her türlü girişime karşı denetimlerimiz kararlılıkla sürdürülecek olup, vatandaşlarımızın mağduriyetine yol açan uygulamalara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecektir."

