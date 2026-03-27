Milletvekili İshak Şan, TASHKON’da Konuşmacı Olarak Yer Aldı

Türkiye genelinde acil sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi (TASHKON), 26–28 Mart 2026 tarihleri arasında Ankara Etlik Şehir Hastanesi Konferans Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Kongreye katılan Adıyaman Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyesi Doç. Dr. İshak Şan, programda konuşmacı olarak yer aldı. Şan, acil sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, sağlık çalışanlarının deneyim paylaşımı ve ortak bir vizyon oluşturulması açısından kongrenin önemli bir platform olduğunu ifade etti.

Meslektaşlarıyla birlikte acil sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sunan böyle önemli bir organizasyonda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şan, hayat kurtaran sağlık zincirinin daha da güçlenmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Şan, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen tüm akademisyenlere, sağlık çalışanlarına ve organizasyon ekibine teşekkür ederek, “Her şeyin başı sağlık” anlayışıyla sağlık alanında çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.