Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir Fransız televizyon kanalına verdiği mülakatta, Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere ve Rusya’nın pozisyonuna dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Washington ve Tel Aviv yönetimlerinin İran’a yönelik saldırıları karşısında Rusya’nın tutumuna yönelik iddiaları yanıtlayan Lavrov, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa dikkat çekti.

"Uluslararası Hukukun Yanındayız"

İran ile imzalanan anlaşmalar gereği Tahran’ın stratejik bir partner olduğunu anımsatan Lavrov, Moskova’nın yaklaşımını şu sözlerle ifade etti:

"Doğrudan Tahran'ı savunmaktan ziyade uluslararası hukukun yanında duruyoruz. Sadece İran'ın değil, ABD ve İsrail saldırganlığından zarar gören tüm Körfez ülkelerinin menfaatlerini koruyoruz."

Askeri İş Birliği ve İstihbarat İddiaları

Tahran yönetimi ile aralarındaki askeri ve teknik iş birliği anlaşmalarına değinen Lavrov, sahadaki desteğin sınırlarını çizdi. Rus Bakan, "İran'a belirli askeri ürünlerin tedarikini sağlıyoruz ancak istihbarat desteği verdiğimiz yönündeki suçlamaları kabul etmiyoruz" dedi.

"ABD, Arap Müttefiklerine İhanet Etti"

Orta Doğu’daki ABD üslerinin konumunun bir sır olmadığını ve herkes tarafından bilindiğini kaydeden Lavrov, bu üslerin uydu ve istihbarat verisi toplama amacıyla kullanıldığını belirtti. Tahran yönetiminin bu noktaları hedef almasını "şaşırtıcı bulmadığını" ifade eden Lavrov, ABD’nin tutumunu şu sözlerle eleştirdi:

"Amerikalıların kendi askerlerini bu üslerden önceden tahliye etmesi, başlarına ne geleceğini bildiklerinin bir göstergesidir. Kendi başlattıkları bu saldırganlıkla Arap müttefiklerini yüzüstü bırakarak onlara ihanet ettiler."

