2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler karnelerini bu tarihte alacak. Böylece öğrenciler için yaklaşık 3 ay sürecek yaz tatili başlamış olacak. 28 Mart 2026 itibarıyla yaz tatiline yaklaşık 90 gün kaldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda resmi tatil olacak. Kurban Bayramı süresince ise 26-30 Mayıs arasında eğitim öğretime ara verilecek.

