Adıyaman'da okullarda 4 ve 8 yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ile norm fazlası durumunda bulunan yöneticilere yönelik hazırlanan 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı İlk Ders Açılışı' gerçekleştirildi. Perre Uygulama Oteli'nde düzenlenen programın açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise programa çevrim içi bağlantıyla iştirak ederek eğitim yönetimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programın açılış konuşmasını yapan Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitim kurumlarının geleceğini şekillendirecek yöneticilerin önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirterek programın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Program kapsamında ilk dersler, Adıyaman Üniversitesi akademisyenlerinin sunumlarıyla başladı. Eğitimlerde okul yönetimi, eğitim liderliği ve kurumsal gelişim konularında çeşitli başlıklarda bilgilendirme yapılacağı öğrenildi.

Sınıfları Ziyaret Etti

Açılış oturumunun ardından İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, eğitimlerin gerçekleştirildiği sınıfları ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Akademisyenler ve kursiyer yöneticilerle sohbet eden Tosun, katılımcılara başarı dileklerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından programın düzenlenmesine katkı sunan akademisyenlere teşekkür edilirken, eğitim sürecine katılan yöneticilere başarı temennisinde bulunuldu.

