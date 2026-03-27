Adıyaman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Vali Dr. Osman Varol, Tut ilçesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Varol, ilk olarak modern mimarisi ve her türlü sosyal donatıya sahip olarak inşa edilen Tut Öğretmenevi'ni inceledi. Yapılan incelemeler sırasında, eğitim camiasının kullanımına sunulan tesisin, öğretmenlere konforlu bir ortam sağlamasının yanı sıra ilçeye değer katmasının beklendiği vurgulandı. Valilik açıklamasında, tesisin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunuldu.

Daha sonra Vali Dr. Osman Varol, Tut İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette kurum bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Varol, gençler ve çocuklar için gerçekleştirilen sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Varol, Tut ilçesinde geleceğin sporcuları olan çocuklarla bir araya gelerek antrenmanlarını ilgiyle takip etti. Çocuklarla sohbet eden Vali, sporun önemine dikkat çekerek her birine başarı dileklerini iletti. Ziyaret sırasında çocukların spor sevgisi ve azmi gözlemlendi.

Bunun yanı sıra, Vali Dr. Osman Varol, Tut Gençlik Spor Kulübü Küçük Kızlar Voleybol Takımı ile bir araya geldi. Takım, geçtiğimiz günlerde düzenlenen müsabakalar sonucunda il birincisi olarak Türkiye Bölge Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştı. Vali, genç sporcularla sohbet ederek gösterdikleri azim, disiplin ve kararlılığı kutladı ve bölge şampiyonasında da başarı göstermeleri temennisinde bulundu.

Valilik açıklamasında, yapılan ziyaretlerin eğitim ve spor alanındaki faaliyetlerin takip edilmesi, gençlerin ve çocukların gelişimlerinin desteklenmesi ve ilçedeki sosyal tesislerin işlevlerinin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

