Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, devletin desteğiyle yapımı tamamlanan Tut İlçesi TOKİ Kalıcı Deprem Konutlarında yeni evlerine kavuşan Necati Özen ve ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Özen ailesiyle bir araya gelen Vali Varol, aile ile çay eşliğinde sohbet ederek yeni konutlarının hayırlı olmasını diledi. Ziyaret sırasında Vali, vatandaşlara devletin her zaman yanlarında olduğunu ifade ederek, aileye sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu.

Tut İlçesi TOKİ Kalıcı Deprem Konutları projesi, deprem sonrası mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla devletimizin güçlü iradesiyle hayata geçirilmiş olup, tamamlanan inşaat çalışmalarıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Teslim edilen konutlar, yalnızca birer yaşam alanı değil, aynı zamanda yarım kalan hayallerin tamamlanması ve vatandaşların güvenli bir yaşam sürmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, TOKİ konutlarının tesliminin, bölge halkının yaşam standartlarının yükseltilmesi ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Yeni konutlarına kavuşan aileler, devletin desteğiyle yapılan yatırımlar sayesinde güvenli ve modern bir yaşam alanına sahip olmanın memnuniyetini yaşadı. Proje kapsamında teslim edilen konutların, ailelerin günlük yaşamlarında rahat ve huzurlu bir ortam sağlaması hedefleniyor.

Kaynak : PERRE