Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Tut ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Vali Varol, ilk olarak organizasyon sektöründe yürüttüğü projelerle tanınan Kadir Dursun'u ziyaret ederek yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarette, Kadir Dursun'un sektöre kazandırdığı projeler ve yürüttüğü faaliyetler değerlendirildi.

Daha sonra Vali Varol, yapımı tamamlanan Tut Kaymakamlığı Yeni Hizmet Binasını ziyaret etti. Modern ve donanımlı yapısıyla dikkat çeken binada İlçe Kaymakamı Celal Güngör'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Varol, kaymakamlık hizmet birimlerini gezerek personele kolaylıklar diledi.

Tut Hükümet Konağının hizmete açılmasıyla farklı yerlerde faaliyet gösteren kamu kurumları tek çatı altında toplandı. Vatandaşlara günün şartlarına uygun, daha erişilebilir ve kaliteli kamu hizmeti sunulması hedefleniyor.

Vali Varol, ilçedeki ziyaretler kapsamında yürütülen çalışmaların ve hizmet binalarının hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak : PERRE