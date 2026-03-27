Adıyaman Belediyesi, kent genelinde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören yolların onarımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yunus Emre Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören Atatürk Bulvarı yan yollarının Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından onarıldığı belirtildi. Açıklamada, asfalt yama ve yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiği ifade edildi.

Öte yandan, Bahçelievler Mahallesi'nde altyapı çalışmaları nedeniyle zarar gören 1932 nolu sokakta da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince onarım çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, 'Asfalt yama ve yenileme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor, daha güvenli ve konforlu bir Adıyaman için var gücümüzle çalışıyoruz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE