Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin lise tercih sürecine girdiği dönemde, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin sunduğu eğitim olanaklarına ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, mesleki ve teknik eğitimin güçlü eğitim altyapısı, sektörle kurulan iş birlikleri ve istihdam odaklı yapısıyla dikkat çektiği vurgulandı. Bu eğitim modelinin, öğrencilerin erken yaşta meslek edinmesine katkı sağladığı ve ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesine önemli ölçüde destek sunduğu ifade edildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Yusuf Tekin öncülüğünde hazırlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söz konusu belgenin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine yönelik önemli bir yol haritası sunduğunu belirten Tosun, politikanın mesleki eğitimi güçlendiren ve sektörle iş birliğini artıran stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

Mesleki ve teknik eğitimin uygulama ağırlıklı yapısına dikkat çeken Tosun, öğrencilerin eğitim süreçlerinde atölye, laboratuvar ve işletmelerde aktif olarak yer aldığını ifade etti. Bu sayede öğrencilerin teorik bilgilerini pratikle pekiştirdiğini belirten Tosun, staj imkânları ve iş birliği protokollerinin mezuniyet sonrası istihdam olanaklarını artırdığını dile getirdi. Ayrıca öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmalarını sağlamak amacıyla 9 işletme ile iş birliği protokolü imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun alanlara yönlendirilmesinin önemine değinen Tosun, doğru meslek seçiminin bireysel başarıyı artırdığı gibi iş hayatındaki verimliliği de olumlu yönde etkilediğini belirtti. Bu süreçte ailelerin ve rehber öğretmenlerin yönlendirici rolüne dikkat çekildi.

Açıklamada, mesleki ve teknik eğitimin gençlere güçlü bir gelecek sunduğu vurgulanarak, öğrencilerin bu alana yönelmeleri çağrısında bulunuldu. Mesleki ve teknik eğitimin; üreten, kazanan ve ülkesine değer katan bireylerin yetiştiği önemli bir eğitim kapısı olduğu ifade edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kaynak : PERRE