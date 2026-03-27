Küresel Krizler Karşısında Uluslararası Sistemin İşlevsizliği Vurgulandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve dolayısıyla Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul’a gelen katılımcıları selamlayarak, organizasyonun hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, “Kıtaların, kültürlerin ve gönüllerin buluşma noktası İstanbul’a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl “Uluslararası Sistemde Kopuş: Krizler, Anlatılar ve Düzen Arayışı” temasıyla gerçekleştirilen zirvenin önemine dikkat çeken Erdoğan, program kapsamında iki gün boyunca farklı başlıklarda yapılacak panel ve oturumların insanlık adına faydalı sonuçlar üretmesini diledi.

Çok Boyutlu Krizlerin Yaşandığı Bir Dönemden Geçiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan; liderlik diplomasisinden dijital dönüşüme, çatışma çözümünden küresel iklim yönetişimine, göçten sosyal politikalara ve kriz yönetimine kadar geniş bir yelpazede ele alınacak başlıkların, küresel ölçekte önemli tartışmalara zemin hazırlayacağını ifade etti.

İletişim Başkanlığı’nı organizasyon nedeniyle tebrik eden Erdoğan, uluslararası düzende yaşanan aşınmaya dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

“İkinci Cihan Harbi sonrası galipler eliyle tesis edilen uluslararası sistem neredeyse her alanda büyük bir meşruiyet krizi yaşıyor. Sistemin temelini teşkil eden kurum, kural ve değerler manzumesi günden güne işlevini yitiriyor. Güç rekabetinin enerji, teknoloji ve ticaret gibi farklı alanlara yayıldığı, sorunların diyalog yerine silahla çözülmeye çalışıldığı, soykırımların, savaşların ve krizlerin giderek daha da tırmandığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Gazze’de olduğu gibi hepimizin yüreğini sızlatan trajedilerin sona ermesi, bölgemiz başta olmak üzere tüm dünyada barış, huzur ve istikrarın yeniden temin edilmesi geçmişte hiç olmadığı kadar önemlidir.”

Muhabir: Adıyamanlılar Net