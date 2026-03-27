AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, partinin eğitim altyapısını dijitalleştiren yeni projeyi kamuoyuna duyurdu. Öğütken, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hazırlanan sistemin, teşkilat mensuplarına geniş bir yelpazede eğitim imkanı sunacağını belirtti.

7/24 Erişilebilir Dijital Dershane

Sistemin içeriğine dair teknik detaylar paylaşan Öğütken, teşkilatın her kademesinin bu imkandan faydalanabileceğini vurgulayarak şunları kaydetti:



"AK Parti olarak önemli bir adım daha attık. Partimiz bünyesinde Dijital Eğitim Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdik. Mahalle başkanından genel başkanımıza kadar tüm teşkilatımızın yararlanacağı bu sistemin içeriğinde; 400'den fazla katalog eğitimi, genel kültürden, mesleki gelişime, liderlik eğitimlerine kadar uzanan geniş bir yelpaze, 7/24 erişilebilir dijital dershane imkanı sunuyoruz."

"Pek Çok Gelişmiş Ülkede Henüz Yok"

Eğitimde çıtayı yukarı taşıdıklarını ifade eden Öğütken, projenin stratejik önemine değindi. Altyapının modernliğine dikkat çeken Öğütken, "Pek çok gelişmiş ülkenin henüz hayata geçiremediği bu altyapıyı bugün teşkilatımızın hizmetine sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Özverili çalışmalarıyla bu projeyi başarıyla hayata geçirmemize katkı sunan Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığımıza yürekten teşekkür ediyorum. Partimize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

HABER: ANKARA / TEKHA