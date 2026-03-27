“ARTIK BU İŞİN PİSLİĞİ ÇIKTI”



CHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ünal Ateş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınmasına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Ateş, uzun süredir yürütülen süreçte kamuoyuna somut bir delil sunulmadığını savundu.



“İTİRAFÇI DİYE SUNULANLAR İFTİRACI”



Ateş, iddiaların dayanağı olarak gösterilen kişilerin güvenilirliğinin tartışmalı olduğunu öne sürerek, “İtirafçı diye sunulanların iftiracı olduklarını kendileri kabul ediyor” ifadelerini kullandı.



“SUÇSA HERKESE UYGULANSIN”



Belediye başkanlarına yönelik uygulamaların çifte standart içerdiğini iddia eden Ateş, “Eğer iddia edilen fiiller suç teşkil ediyorsa, sadece belli kesimler değil, tüm belediye başkanları için aynı süreç işletilmelidir” dedi.



“BU BİR HUKUK MESELESİ DEĞİL”



Ateş, yaşananların hukuki değil siyasi bir süreç olduğunu savunarak, uygulamaların kamuoyunda güven kaybına yol açtığını belirtti.



“ADALET HERKES İÇİN OLMALI”



Açıklamasının sonunda adalet vurgusu yapan Ünal Ateş, hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiğini ifade ederek, sürecin şeffaf şekilde yürütülmesi çağrısında bulundu.

Muhabir: Adıyamanlılar Net