Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş'ta bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirilen saldırıda, 1'i öğretmen 3'ü öğrenci olmak üzere 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Valilikten Açıklama Geldi

Mükerrem Ünlüer, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, olayda 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sağlık ekiplerinin müdahalesinin sürdüğü belirtildi.

Saldırganın Öğrenci Olduğu İddiası

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 16 yaşında, 8'inci sınıf öğrencisi olduğu öne sürüldü. Şüphelinin evden aldığı 5 tabanca ve 7 şarjör ile saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

Olay Anı Görüntülere Yansıdı

Olay anına ait ilk görüntülerde silah seslerinin duyulduğu, öğrencilerin panik halinde okuldan kaçtığı anların kaydedildiği görüldü.

Soruşturma Sürüyor

Yaralıların hastanelerde tedavilerinin devam ettiği, hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

HABER: KAHRAMANMARAŞ (PERRE) - (Sibel TURAN)

