Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) tarafından sivil toplum kuruluşlarına yönelik düzenlenen Proje Geliştirme Eğitimi ikinci aşamaya geçti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen programın ilk aşamasında, katılımcılara sosyal girişimcilik, toplumsal etki oluşturma ve sürdürülebilirlik konularında bilgiler aktarıldı. İkinci aşamada ise proje yazma ve proje yönetimi odaklı uygulamalı eğitimler başladı.

Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Uzmanı Kadir Demirkaynak tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara; proje fikri geliştirme, problem analizi, hedef kitle belirleme, mantıksal çerçeve oluşturma, faaliyet planlama, bütçe hazırlama ve proje döngüsü yönetimi konularında uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimler, bilgisayarlı ortamda yapılan çalışmalarda katılımcıların öğrendiklerini kendi projelerine aktarmasına olanak sağlıyor.

SOGEM koordinasyonunda yürütülen program, sivil toplum kuruluşlarının proje geliştirme kapasitelerini artırmayı ve şehre değer katacak nitelikli projelerin ortaya çıkmasını amaçlıyor. Eğitimler 10 Nisan Cuma gününe kadar devam edecek ve program sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilecek.

Eğitmen Kadir Demirkaynak, programın önemine ilişkin, 'İlimizdeki sivil toplum kuruluşlarına yönelik sosyal girişimcilik temelli proje yazma becerisinin artırılması amacıyla eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlere olan yoğun ilgi memnuniyet verici. Bu tür programlarla sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Katılımcılar da eğitimlerin verimli geçtiğini belirtti. Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Dernek Başkanı Tural Şahbazlı, 'Eksiklerimizi fark ettik ve bundan sonra daha güçlü projeler hazırlayacağız' derken, Kahramanmaraş Rıdvan Hoca Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Nurdoğan, 'Projelerimizi daha profesyonel şekilde hazırlamayı öğreniyoruz' ifadelerine yer verdi.

HABER: KAHRAMANMARAŞ (PERRE) - Berfin GÜRBÜZ