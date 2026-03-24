Başlık: KSÜ’de Yeni Dönem Başlıyor:



Tek Haber Ajansı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Çakıl, aynı zamanda Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Halk Edebiyatı Ana Bilim Dalı yüksek lisans öğrencisi kimliğiyle, üniversiteye yeni atanan Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş’u makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmede, üniversitenin akademik vizyonu, gelecek hedefleri ve şehirle bütünleşme noktasındaki stratejik adımlar ele alındı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Rektör Okumuş, göreve geliş sürecinin ardından üniversitede planlanan yenilikler ve projeler hakkında kapsamlı bilgiler paylaştı.

Üniversitenin Geleceği ve Akademik Vizyon Masaya Yatırıldı

Ziyarette özellikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin mevcut durumu, akademik başarılarının artırılması ve öğrenci memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik çalışmalar gündeme geldi. Rektör Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, üniversitenin köklü geçmişine yakışır şekilde daha dinamik, üretken ve öğrenci odaklı bir yapıya kavuşması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Üniversitelerin yalnızca eğitim veren kurumlar değil, aynı zamanda bulundukları şehrin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunan merkezler olduğuna dikkat çeken Okumuş, Kahramanmaraş ile üniversite arasındaki bağın daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.



Lisansüstü Öğrenciler İçin Yeni Açılımlar Gündemde

Ziyarette Ali Çakıl tarafından lisansüstü eğitim gören öğrencilerin daha aktif rol alabileceği projeler ve uygulamalara ilişkin görüşler de paylaşıldı. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kendi alanlarında uygulamalı tecrübe kazanabileceği, devlet destekli programlara benzer üniversite içi sistemlerin geliştirilmesi yönündeki öneriler dikkat çekti.

Bu kapsamda, akademik üretimin sahaya yansıması ve öğrencilerin mesleki donanımlarının artırılması adına yapılabilecek iş birlikleri değerlendirildi. Rektör Okumuş’un bu tür önerilere açık yaklaşımı, üniversitede yeni bir dönemin habercisi olarak yorumlandı.

“Ön Yargıları Kıracak Bir Üniversite Modeli İnşa Ediyoruz”

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi hakkında zaman zaman oluşan olumsuz algının kırılmasına yönelik çalışmaların da gündeme geldiği ziyarette, Rektör Okumuş bu konuda kararlı olduklarını belirtti. Üniversitenin akademik kalitesini ve öğrenci deneyimini yükseltecek projelerle bu algının kısa sürede değişeceğini ifade eden Okumuş, “Hedefimiz, hem öğrencilerin hem de mezunların gurur duyduğu bir üniversite modeli oluşturmaktır” mesajını verdi.

Medya ve Üniversite İş Birliği Vurgusu

Tek Haber Ajansı Kahramanmaraş İl Temsilcisi Ali Çakıl ise yerel medyanın, üniversitelerin gelişim süreçlerini doğru ve etkili şekilde kamuoyuna aktarmada önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Üniversitede yapılan akademik çalışmaların, projelerin ve başarı hikâyelerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının hem şehir hem de üniversite adına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

ALİ ÇAKIL - KAHRAMANMARAŞ / TEKHA