Kurtulmuş ve heyeti, temaslarda bulunmak üzere başkent Zagreb’e ulaştı.
Zagreb’de Karşılama Töreni
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e ulaşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, havaalanında törenle karşılandı. Karşılama heyetinde Hırvatistan Parlamentosu Milletvekili Ivan Malenica ile Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Nurdan Erpulat Altuntaş yer aldı.
Kurtulmuş’un zirve kapsamında çeşitli ülkelerin parlamento başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi ve bölgesel iş birliği konularını ele alması bekleniyor.
HIRVATİSTAN / TEKHA
Muhabir: Adıyamanlılar Net