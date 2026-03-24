Anahtar Parti Besni İlçe Başkanı Ahmet Tevfik Dayan, vefatının yıldönümünde, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu anarak onun siyasi ve toplumsal mirasına dikkat çekti. Dayan, Yazıcıoğlu'nun hayatını ve çalışmalarını değerlendirdiği açıklamasında, onun sadece kendi çevresi için değil, geniş bir tarih ve gönül coğrafyasında etkili bir siyasetçi olduğunu belirtti.

Dayan, Yazıcıoğlu'nun izinin ve mücadelesinin Kosova, Çeçenistan, Açe, Kerkük, Bosna ve Azerbaycan gibi farklı coğrafyalarda görülebileceğini ifade etti. 'Muhsin Yazıcıoğlu başkaları için yaşayan bambaşka bir insandı. Onun izini ve mücadelesinin etkilerini tarih ve gönül coğrafyamızın her bölgesinde görmek mümkündü' ifadelerini kullandı.

Ayrıca Dayan, Yazıcıoğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı siyasi duruşlara da değindi. Mecliste 549 milletvekili İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i karşılarken salonu terk eden Yazıcıoğlu'nu örnek gösteren Dayan, 'Bebek katillerini alkışlamam diyerek salonu terk edecek kadar vicdanıyla politika yapan nadir şahsiyetlerden biriydi' ifadelerine yer verdi.

Dayan, Yazıcıoğlu'nun derin milletin yetiştirdiği bir devlet adamı olarak nitelendirilebileceğini belirterek, onun vefatının yıldönümünde saygı, minnet ve hasretle anıldığını söyledi. 'Ruhu şad, mekanı cennet olsun' ifadelerini kullandı.

