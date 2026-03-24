Adıyaman, 12 ilden gelen gençleri Kur'an-ı Kerim tilavetleriyle ağırladı. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 6. Bölge Finali', Perre Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Bölge illerinden 24 öğrenci, İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri kategorilerinde Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yeteneklerini sergiledi. Tilavetler ve ilahi dinletileri salonda manevi bir atmosfer oluşturdu.

Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi'nin hazırladığı sergi, gençlerin sanat ve manevi gelişimini bir arada gösterdi.

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Programı düzenleyen Bakanlığımız Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüze, katılım sağlayan bölge illerimize, programın icrasını koordine eden Hasan Taşar İmam Hatip Ortaokulumuza ve sergiyi hazırlayan Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesine teşekkürlerimizi sunar, emeği geçen tüm paydaşlara şükranlarımızı ifade ederiz' ifadelerine yer verildi.

Kaynak : PERRE