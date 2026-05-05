Adıyaman'da, 2026 yılı Karayolları Trafik Haftası kapsamında 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Yüzyıl Parkı içerisinde trafik standı açıldı. Açılan stantta vatandaşlara; emniyet kemeri kullanımı, trafikte yaya önceliği, motosikletlerde kask kullanımı ve hız kuralları konularında bilgilendirme yapıldı.

Ekipmanlar Vatandaşlara Tanıtıldı

Etkinlik kapsamında trafik ekipleri tarafından kullanılan ekipmanlar tanıtılarak vatandaşlara uygulamalı bilgi verildi.

'Trafik Kurallarına Uyalım' Çağrısı

Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen kampanya kapsamında vatandaşlara trafik kurallarına uymanın hayati öneme sahip olduğu hatırlatıldı.

