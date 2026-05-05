Adıyaman’da her yıl düzenlenen Bahar Şenlikleri bu yıl 9’uncu kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Adıyaman Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler, 8-15 Mayıs tarihleri arasında çocuklar ve ailelere yönelik programlarla gerçekleştirilecek. Şehrin farklı noktalarında yapılacak etkinliklerle birlikte çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir ortam sunulması hedefleniyor. Eğriçay Parkı, Abdulhamid Han Kültür Merkezi ve Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenecek programlarda çeşitli atölyeler, sahne etkinlikleri ve oyunlar yer alacak.

Şenlik Üç Farklı Noktada Yapılacak

Eğriçay’da Çocuklara Özel Etkinlikler

8-9 Mayıs tarihlerinde Eğriçay Parkı’nda saat 09.30-16.00 arasında yüz boyama, robotik kodlama, kil atölyesi ve oyun grupları düzenlenecek.

Tiyatro Gösterisi Sahnelenecek

13 Mayıs’ta ETİ Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek “Bir Bilmecem Var Çocuklar” oyunu, Abdulhamid Han Kültür Merkezi’nde iki seans halinde izleyiciyle buluşacak.

Final Programı Kapalı Spor Salonu’nda

15 Mayıs Cuma günü Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak kapanış programında DJ performansı, ebru, yüz boyama, el baskısı, halat çekme, çuval yarışı ve balon etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Başkan Tutdere’den Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, tüm vatandaşları etkinliklere davet ederek çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.