Adıyaman’da 17 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik istismar iddiasıyla açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. Adıyaman Adliyesi’nde gerçekleştirilen duruşmada, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden ele alınan dosyada mahkeme, şikâyetten vazgeçme gerekçesiyle düşme kararı verdi. Duruşmada mağdur vekilleri Ahmet Gündüz ve Sultan Fener hazır bulundu.

Mahkemeden Düşme Kararı

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Sultan Fener, mahkemenin şikâyetten vazgeçme gerekçesiyle dosyada düşme kararı verdiğini belirtti.

Suç Niteliğine İlişkin Değerlendirme

Fener, dosyada yer alan suçlamanın “nitelikli cinsel istismar” suçundan “reşit olmayanla cinsel ilişki” suçuna dönüştürüldüğünü ifade etti.

İtiraz Süreci Başlıyor

Mağdur vekilleri, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve kararın yeniden değerlendirilmesi için tüm kanun yollarına başvuracaklarını açıkladı.

Destek Veren Kurumlara Teşekkür

Açıklamada, Adıyaman Barosu Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Komisyonu, Adıyaman Kadın Platformu ile Malatya ve Şanlıurfa barolarına desteklerinden dolayı teşekkür edildi.