Adıyaman Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Bahar Şenlikleri, bu yıl 9'uncu kez düzenleniyor. 8-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikler kapsamında, çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Şenlik Alanları Belli Oldu

Şenlikler; Eğriçay Parkı, Abdulhamid Han Kültür Merkezi ve Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu olmak üzere üç farklı noktada vatandaşlarla buluşacak.

Çocuklara Eğriçay'da Renkli Program

8-9 Mayıs tarihlerinde Eğriçay Parkı'nda saat 09.30-16.00 arasında yüz boyama, robotik kodlama, kil atölyesi ve oyun grupları gibi etkinlikler düzenlenecek. Çocuklar hem eğlenecek hem de çeşitli atölyelerle öğrenme imkânı bulacak.

Tiyatro Gösterisi Sahne Alacak

Şenlikler kapsamında 13 Mayıs'ta ETİ Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenecek 'Bir Bilmecem Var Çocuklar' adlı oyun, Abdulhamid Han Kültür Merkezi'nde iki seans halinde izleyiciyle buluşacak.

Kapanış Kapalı Spor Salonu'nda

Şenliklerin final programı 15 Mayıs Cuma günü Adıyaman Belediyesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Programda DJ performansı, kil atölyesi, taş tozu kalıp etkinliği, ebru, yüz boyama, el baskısı, halat çekme, çuval yarışı ve balon etkinlikleri yer alacak.

Başkan Tutdere'den Davet

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Bahar Şenlikleri ile çocuklarımızın hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Her çocuğun yüzünde bir tebessüm oluşturmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize davet ediyorum.'

