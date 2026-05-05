Adıyaman'da 'çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar' iddiasına ilişkin dava, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından bugün yeniden görüldü. 17 yaşındaki bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiasına ilişkin davanın üçüncü duruşması, Adıyaman Adliyesi'nde Yerel Mahkeme'de gerçekleştirildi. Duruşmada, mağdur vekilleri Ahmet Gündüz ve Sultan Fener hazır bulundu.

'Şikâyetten Vazgeçme Gerekçesiyle Düşme Kararı Verildi'

Duruşma sonrası açıklama yapan Avukat Sultan Fener, 'Adıyaman'da engelli bir kız çocuğuna karşı gerçekleştirilen cinsel istismar dosyasının karar sürecine ilişkin katılım sağladık. Yerel mahkeme, engelli kız çocuğunun şikâyetten vazgeçtiğine dayanarak düşme kararı verdi' ifadelerini kullandı.

'Suçun Niteliği Değiştirildi, Tüm Kanun Yollarına Başvuracağız'

Fener, isnat edilen suçun 'nitelikli cinsel istismar' suçundan 'reşit olmayanla cinsel ilişki' suçuna dönüştürüldüğünü ifade ederek, 'Dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve kararın hukukun ve kamu vicdanını rahatlatacak şekilde sonuçlanması için bütün kanun yollarına başvuracağız' dedi.

Fener açıklamasının devamında, Adıyaman Barosu Kadın Hakları Merkezi, Çocuk Hakları Komisyonu, Adıyaman Kadın Platformu ile Malatya ve Şanlıurfa barolarının ilgili birimlerine desteklerinden dolayı teşekkür edildi.

