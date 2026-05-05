Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de düzenlenen grup toplantısında iç ve dış politika, güvenlik, terörle mücadele ve bölgesel gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye' hedefi, Doğu Akdeniz politikaları, Kıbrıs meselesi ve bölgesel krizler hakkında dikkat çeken mesajlar verdi.

'Türkiye kendi iradesiyle hareket eder'

Konuşmasının başında Türkiye'nin dış politikadaki bağımsız duruşuna vurgu yapan Bahçeli, Türkiye'nin hiçbir gücün uzantısı olmayacağını belirtti. Türkiye'nin diplomasi, arabuluculuk ve barış girişimlerinde aktif rol alabileceğini ancak bunun başka ülkelerin politikalarına eklemlenme anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

Bahçeli, Türkiye'nin kendi millî çıkarları ve güvenlik öncelikleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek, 'Hiçbir ittifakın Türkiye'nin meşru haklarını aşındırmasına izin verilmeyecektir' dedi.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve bölgesel uyarılar

Bahçeli, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinerek Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail'in bölgedeki hamlelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, bölgedeki bazı politikaları eleştirerek, Türkiye'nin haklarını koruma konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Kıbrıs meselesine de değinen Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekerek, 'Kıbrıs Türkü'nün hakları asla başkalarının insafına bırakılmayacaktır' dedi. Ada üzerindeki demografik ve mülkiyet yapısına ilişkin gelişmelerin de yakından izlenmesi gerektiğini

'Terörsüz Türkiye' hedefi

Konuşmasının önemli bölümünü terörle mücadeleye ayıran Bahçeli, Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör sorununun tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Devlet Bahçeli, 'Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye'nin önündeki dönemi yalnız güvenlik tedbirleriyle, diplomatik temaslarla veya ekonomik programlarla karşılaması yeterli değildir. Dünya yeniden şekillenirken Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey, bütün alanları aynı hedefe bağlayan kapsamlı millî seferberlik anlayışıdır. Geciktiremeyeceğimiz seferberlik bellidir.

Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik. Ekonomik seferberlik, üretimin büyütülmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi, ihracat pazarlarının genişletilmesi, tarımda verimliliğin artırılması, sanayide katma değerin yükseltilmesi, enerji güvenliğinin tahkim edilmesi ve müteşebbisin dünyaya açılmasıdır. Kültürel seferberlik, Türkiye'nin tarihî birikimini, dilini, sanatını, eğitim kurumlarını, yayıncılığını, dizilerini, sinemasının mimarisini, şehir hafızasını ve insani diplomasi kabiliyetini daha etkili biçimde dünyaya taşımasıdır. Teknolojik seferberlik ise savunma sanayinde kazanılan özgüvenin yazılıma, yapay zekâya, siber güvenliğe, sağlık teknolojilerine, tarım teknolojilerine, enerji teknolojilerine, uzay çalışmalarına, ulaştırma sistemlerine ve dijital ekonomiye yayılmasıdır.

Terörsüz Türkiye hedefinin burada ayrı bir yeri vardır. Terörün tasfiye edildiği, güvenliğin kalıcı biçimde sağlandığı, şehirlerin ve kırsal alanların huzur iklimine kavuştuğu Türkiye'de kalkınma hamlesinin önündeki en büyük engellerden biri ortadan kalkacaktır. Bizler vatan sevdalısı Türk milliyetçileri olarak barış için çıktığımız bu kutlu yola Allah'ın izniyle baş koyduk. Türk milliyetçiliği, kalabalıklarda atılan kuru sloganların, kürsülerde cilalanan kof nutukların, kalıplara hapsolmuş kör bir taassubun değil, karanlığı yaran kudretli bir şuurun tecellisidir. Bu şuur, vatan sınırlarına çizgi, toprağa arazi, millete nüfus olarak bakmayanların anlayışıdır. Ay yıldızlı al bayrağın dalgalanmasında üç bin yıllık tarihi, minarelerden duyulan ezanda bağımsızlığın mahiyetini idrak edebilenlerin ferasetidir. Bir taşı için, bir avuç toprağı için, zirvesini göremediği dağı, nerede olduğunu dahi bilmediği ovası, bağı, bahçesi, merası ve suyu için gerekirse can alıp can vermektir.

Türk milliyetçiliği her bir insanını, her bir hanesini bir saymaktır. Türk milletini bir bütün olarak kavramaktır. Tarlada saban süren çiftçiyi, fabrikada ter döken işçiyi, tezgâhının başında rızkını arayan esnafı, sınıfta evlatlarımızı yetiştiren öğretmeni, hastanede insanımıza şifa dağıtan hekimi, devletimizin yükünü omuzlayan memuru, emeğiyle ailesini geçindiren her vatandaşımızı ayrı ayrı dert edinmektir.

Türk milliyetçiliği, vatanı alın teriyle işlenecek bir emanet, milleti huzur ve refah için hizmet edilecek mukaddes bir sorumluluk olarak bilmektir. Sabaha kadar ülkeyi düşüneceksiniz. Övdüğünü kulağına küpe edinen, tasada, temennide, tercihte ve tavırda birleşen dava arkadaşlarımın duyuşudur. Geçmişin hatıralarına sığınıp orada yaşayanların değil, geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye namzet olanların mutluluğudur. Tarihimizin şanlı sayfalarına, ecdadının bıraktığı mirasa bakıp övgüsünü lafta bırakanların değil, icraata dökenlerin vizyonudur.

Bugünün sorunlarına cesaretle eğilenlerin ve elini taşın altına koyanların, hatta ve hatta o taşın altına gerekirse gövdesiyle girmeyi vazife bilenlerin anlayışıdır. Milliyetçi Hareket Partisi bu büyük fikriyatın Türk siyasetindeki köklü ve kutlu karargâhıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısı, millî vicdanın gür sesi, millî beka mücadelesinin öncü kuvvetidir.

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçilerinin fırtınalı havalarda savrulmalarına, siyasetin kırılgan zeminlerinde sarsılmalarına, kaygan yollarda sürüklenmelerine, sözde seçenekler etrafında sahipsiz kalmalarına karşı serden geçmiş siperdir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Bu sigorta, kriz zamanlarında gözlerin çevrildiği istikamet, hesap ortamlarında devreye giren hakikat, fitne dönemlerinde suları berraklaştıran erdemdir. Ayrılığı kollayanlara, yorgunluğu kulaklara fısıldayanlara, yılgınlığı gözlerinden okunanlara, mevkisiz kaldığında mevziyi terk edenlere, sadakati makamla ölçülenlere, davasını şahsi istikbaline bağlayanlara inat dimdik ayaktadır.

Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Türk milliyetçiliğinin bir gereği de istikbalimizin önündeki düğümleri çözmek, ufukta görünen sırat köprülerini tez elden geçmektir. Türk milliyetçileri olarak milletimizin bağrına saplanan hançerleri sökmek, devletimizin kelepçeye vurulan ellerini azat etmek, vatanın her karışında kardeşliği hâkim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, inceldiği yerden kopmak ve koparmak yerine onarmayı mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz' ifadelerine yer verdi.

Terörün ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarına dikkat çeken Bahçeli, bu sorunun Türkiye'nin kalkınmasını engellediğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

Güvenlik için harcanan kaynakların kalkınmaya yönlendirilmesi gerektiğini

Terörün bitmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonomik gelişmenin hızlanacağını

Korku ortamının yerini huzur ve üretimin alacağını

Bahçeli, 'Terörsüz Türkiye'nin aynı zamanda kalkınma ve toplumsal bütünleşme projesi olduğunu söyledi.

TBMM'de yürütülen süreç

Bahçeli, TBMM'de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarına dikkat çekerek, sürecin siyasi ve hukuki düzenlemelerle ilerleyeceğini ifade etti.

Sürecin millet iradesi doğrultusunda yürütülmesi gerektiğini belirten Bahçeli, toplumsal gerilimi artıracak söylemlerden kaçınılması çağrısında bulundu.

Öcalan açıklaması ve 'statü' değerlendirmesi

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde Abdullah Öcalan'a ilişkin ifadeler kullanan Bahçeli, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi için bazı başlıkların açık şekilde ele alınması gerektiğini savundu.

Bahçeli, 'Abdullah Öcalan'ın statü meselesinin konuşulması önemlidir' diyerek, bu konunun yok sayılarak ilerlenemeyeceğini ifade etti.

Ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

Sürecin duygusal tepkilerle değil, devlet ciddiyetiyle yürütülmesi gerektiği

Terör örgütünün tamamen feshi ve silahların tesliminin hedef olduğu

Toplumsal onarım ve siyasal normalleşmenin gözetilmesi gerektiği

Bahçeli, bu çerçevede bir mekanizma önerisinde bulunarak, 'Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü' adını gündeme getirdi. Bu yapının toplumsal barış, güvenlik ve demokratik katılımı birlikte ele alması gerektiğini söyledi.

Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik çağrısı

Bahçeli konuşmasında Türkiye'nin geleceği için üç temel alanı işaret etti:

Ekonomik üretim ve yatırımın artırılması

Kültürel değerlerin uluslararası alanda güçlendirilmesi

Teknolojik gelişmelerin özellikle savunma, yapay zekâ ve enerji alanlarına yayılması

Türkiye'nin 'millî seferberlik' anlayışıyla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

'Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin sigortasıdır'

Bahçeli, 'Milliyetçi Hareket Partisi bu büyük fikriyatın Türk siyasetindeki köklü ve kutlu karargâhıdır. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçiliğinin siyasi taşıyıcısı, millî vicdanın gür sesi, millî beka mücadelesinin öncü kuvvetidir. Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milliyetçilerinin fırtınalı havalarda savrulmalarına, siyasetin kırılgan zeminlerinde sarsılmalarına, kaygan yollarda sürüklenmelerine, sözde seçenekler etrafında sahipsiz kalmalarına karşı serden geçmiş siperdir. Milliyetçi Hareket Partisi dün olduğu gibi bugün de Türkiye'nin sigortasıdır. Bu sigorta, kriz zamanlarında gözlerin çevrildiği istikamet, hesap ortamlarında devreye giren hakikat, fitne dönemlerinde suları berraklaştıran erdemdir. Ayrılığı kollayanlara, yorgunluğu kulaklara fısıldayanlara, yılgınlığı gözlerinden okunanlara, mevkisiz kaldığında mevziyi terk edenlere, sadakati makamla ölçülenlere, davasını şahsi istikbaline bağlayanlara inat dimdik ayaktadır. Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Türk milliyetçiliğinin bir gereği de istikbalimizin önündeki düğümleri çözmek, ufukta görünen sırat köprülerini tez elden geçmektir. Türk milliyetçileri olarak milletimizin bağrına saplanan hançerleri sökmek, devletimizin kelepçeye vurulan ellerini azat etmek, vatanın her karışında kardeşliği hâkim kılmak arzusundayız. Yaraları deşmek yerine sarmayı, ayrılıkları derinleştirmek yerine birlik olmayı, inceldiği yerden kopmak ve koparmak yerine onarmayı mazimize karşı bir sorumluluk telakki ederiz' ifadelerine yer verdi.

Hıdırellez mesajı ve Malazgirt vurgusu

Bahçeli konuşmasında Hıdırellez geleneğine değinerek, bu dönemin bereket, umut ve yenilenme anlamı taşıdığını belirtti.

'Değerli dava arkadaşlarım, bugün Hıdırellez arifesindeyiz. Büyük milletimizin gönlünde Hızır eli baharın muştusu, tabiatın uyanışı, darlığın bitişi, duanın arşa yükselişi, umudun yeniden yeşerişidir. Hz. Hızır ile Hz. İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştuğuna inanılan bu kutlu vakit, bolluğun ve bereketin müjdelenmesine, kışın hasretinin bitişine, kuruyan dala can geldiğine, çatlayan toprağa rahmet düştüğüne, gönüllerde saklı duaların semaya katlandığına inanılan gündür.

Orta Asya'dan Anadolu'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya uzanan geniş Türk coğrafyasında Hıdırellez aynı bereket arayışının, aynı huzur özleminin, aynı duada buluşmanın karşılığıdır.Bugün Hıdırellez arifesinde dileğimiz nettir. Bahar yalnızca dağların doruklarına, ovaların yeşiline, bahçelerde açan çiçeklere değil, milletimizin gönlüne, Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a, İzmir'den Ardahan'a yurdumuzun tamamına dokunsun.

Yine bu düşüncelerle 20 Mart 2025 tarihinde yaptığımız açıklamada terörsüz Türkiye hedefi bakımından Hıdırellez'in arifesine işaret etmiş, 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koymasını ve bu işi bitirmesini teklif etmiştik. Teklifimiz tesadüfün veya talihin oyunu değildir' ifadelerini kullandı.

Daha önce Malazgirt'e ilişkin yaptığı çağrıları hatırlatan Bahçeli, terörün sona ermesiyle tarihsel ve kültürel birlikteliğin güçleneceğini ifade etti.

Bahçeli,'Teklifimiz, ecdadımızın imzasını taşıyan ve tarihimizin şanlı sayfalarını terörün bitişiyle taçlandırmak üzere yaptığımız bir atıftır. Teklifimiz, Terörsüz Türkiye hedefinin taşıdığı stratejik manaya yaslanan bilinçli ve millî bir çağrıdır. Çünkü Malazgirt, Anadolu'nun kapısını açan iradenin adıdır. Çünkü Malazgirt, Türk milletinin bu topraklarda kıyamete kadar var olacağının ilanıdır.

Baharın, arınmanın ve yeni başlangıçların habercisi olan Hıdırellez'in şafağında Terörsüz Türkiye sürecinin kader tayin eden bir merhaleye ulaşmasını dilemiştik. Malazgirt'ten fetih ruhuyla Hıdırellez'in bereket iklimi aynı noktada buluşsun istedik. Silahların karanlığı, baharın aydınlığına yenilsin istedik. Terörün kanlı sayfası Anadolu'nun kardeşlik ufkunda kapanıp gitsin istedik' ifadelerine yer verdi.

'Terörsüz Türkiye hedefi, millî bir zorunluluktur'

Bahçeli,'Terörsüz Türkiye ile etnik tahrikçilerin çapsız siyasetçilerine, emperyalizmin vekâlet unsurlarına, mezhep simsarı istismarlarına kapımızı kapatıyoruz. Kan analizlerine, kemik yapılarına, kafatası boyutlarına göre değil, Türk'ün, Kürt'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Arap'ın, Süryani'nin, Doğulu'nun ve Batılı'nın aynı bayrak altında, aynı vatan üzerinde, aynı devlet çatısı altında, aynı kader ve istikamet birliğinde kenetlendiği bir Türkiye için çabalıyoruz. Terörsüz Türkiye, komşunun komşuya güvenmesidir.

Terörsüz Türkiye, annenin evladını okula huzurla göndermesidir. Terörsüz Türkiye, esnafın kepengini endişesiz açması, çiftçinin tarlasına korkusuz gitmesi, öğretmenin sınıfa başı dik girmesi, yatırımcının Anadolu'nun her köşesine güvenle erişmesidir.

Terörsüz Türkiye, iç mukavemetimizin çelikten bir duvar gibi kol kola, el ele ve tek vücut hâlinde milletçe ilmek ilmek örülmesidir. Hudutlarımızda canımıza kasteden, sivillerimize defalarca saldıran, karakollarımıza baskın yapan, köylerimizi yağmalayan, evlatlarımızı kaçıran, analarımızı gözü yaşlı, çocuklarımızı yetim, bacılarımızı dul bırakan terörü bitirmek artık farz olmuştur. Kalkınma irademize pusu kuran, ekmeğimizi küçülten, yatırımların ve ihracatın önüne mayın döşeyen terör illetinden kurtulmak haysiyet meselesidir.

Esendere'de, Üzümlü'de, gümrük kapılarımızda ticari hayatımıza zincir vuran terör belası, Aydın'da, Muğla'da, Antalya'da turizme hançer olmamalıdır. Yıllar boyunca terörle mücadeleye ayırmak zorunda kalınan devasa kaynakları artık çocuklarımıza okul, yaşlılarımıza hastane ve bakım hizmeti, çiftçimize sulama kanalı, tarımsal destek, kırsal kalkınma, gençlerimize teknoloji merkezi, üniversite yatırımı, gençlik projesi, kadınlarımıza istihdam ve sosyal refah, esnafımıza kredi, sanayicimize yatırım, şehirlerimize altyapı, köylerimize yol, mezralarımıza ırmak, tarlalarımıza bereket olarak döndürmeliyiz. Dağlardaki korku sofralarımıza çöreklenmemelidir. Sınır boylarında kazılan hendekler kalkınma hamlelerimizi gölgelememelidir. Ekonomimiz terörün getirdiği güvenlik maliyetleriyle sınanırken çocuklarımızın rızkı savunma harcamalarına ayrılmamalıdır.

Terörü milletimizin gündeminden geri dönülmemek üzere çıkarmak, güvenlik mecburiyetiyle tüketilen imkânları kalkınma seferberliğine dönüştürmek Terörsüz Türkiye ile vücut bulacaktır. Terörsüz Türkiye, güvenlikten kalkınmaya, acıdan umuda, korkudan huzura, kayıptan üretime geçişin adı olacaktır ve Güneydoğu Anadolu yalnızca İçişleri Bakanlığımızın özel alanı, Millî Savunma Bakanlığımızın uzmanlık sahası, Millî İstihbarat Teşkilatımızın güvenlik raporlarının konusu olmamalıdır. Terörsüz Türkiye ile tarımın, hayvancılığın, yenilenebilir enerjinin, sınır ticaretinin, lojistik koridorların, kültür turizminin, girişimciliğin, sanayinin ve teknoloji yatırımlarının merkezleri hâline gelmelidir. Sulama barajlarıyla, göletlerle, modern sulama sistemleriyle, tarımsal desteklerle, hayvancılık kredileriyle, organize sanayi bölgeleriyle donatılmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu düşünüyoruz. Terörün bittiği yerde bereketin izleri başlar.

Terörün sustuğu yerde çocukların neşesi duyulur. Terörün çekildiği yerde fabrikaların bacası tüter. Terörün gölgesinden arınan yerde istihdamın yolu açılır. Terörün tasfiye edildiği yerde ovalar hayat bulur. Terörsüz Türkiye ile Diyarbakır denildiğinde evlat nöbeti tutan annelerin feryatları değil, kültür turizminin ve gastronominin merkezi akla gelecektir.

Şırnak, şehit haberleriyle değil, sınır ticaretiyle ve lojistik kapasitesiyle anılacaktır. Van, Türk dünyasına açılan ticaret kapısı ve turizm merkezi olarak öne çıkacaktır. Hakkâri, gözyaşlarının değil, hayvancılığın merkezi olarak zihinlerde yeniden yer bulacaktır. Batman'dan Bingöl'e, Tunceli'den Iğdır'a, Ağrı'dan Bitlis'e kadar terörün bütün izleri silinecektir. Ticaret damarlarımızın açıldığı, kırsal üretimin canlandığı, sanayileşmenin hızlandığı bir gelecek için Terörsüz Türkiye diyoruz.

Doğduğu şehirde okuyan, okuduğu şehirde yaşayan, yaşadığı şehirde iş bulup yuva kuran, göçe meyletmeyen ve istikbalini doğduğu yerde arayan bir Türk gençliği için Terörsüz Türkiye diyoruz. Bütün şehirlerimizde hayatın ve emeğin eşit ölçüde karşılık bulduğu, demografik dokumuzun dengeli bir zemine kavuştuğu yarınlar için Terörsüz Türkiye diyoruz' dedi .

Bahçeli, terörle mücadelenin sadece güvenlik değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınma meselesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin bu yükten tamamen kurtulması gerektiğini söyledi.

Konuşmasını, 'Terörsüz Türkiye hedefi, millî bir zorunluluktur' ifadesiyle tamamladı.

Kaynak : PERRE