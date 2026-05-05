Adıyaman’da 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen okullar arası voleybol müsabakaları tamamlandı. Farklı okullardan gelen öğrencilerin katıldığı organizasyonda toplam 11 okuldan yaklaşık 132 sporcu mücadele etti. Turnuva boyunca sahada sergilenen performans, izleyenlerin ilgisini çekerken, karşılaşmalar hem sporcular hem de tribünler açısından hareketli anlara sahne oldu.

11 Okuldan 132 Sporcu Katıldı

Organizasyona katılan sporcular, turnuva boyunca farklı kategorilerde mücadele ederek performanslarını ortaya koydu. Her karşılaşma, izleyenler için ayrı bir rekabet ortamı oluşturdu.

Sahada Mücadele Ön Plandaydı

Müsabakalar boyunca sporcuların ortaya koyduğu mücadele ve takım uyumu dikkat çekti. Tribünlerde de karşılaşmalara ilgi gösterildi.

Fair-Play Vurgusu Yapıldı

Turnuva süresince fair-play anlayışının ön planda olduğu belirtilirken, antrenörlerin çalışmaları ve sporcuların disiplinli performansı organizasyona katkı sağladı.

İl Müdürlüğünden Açıklama

Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcular, antrenörler ve okullar tebrik edildi.