Antalya’nın Kemer ilçesinde düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Türkiye Petank Şampiyonası’nda Adıyamanlı sporcular elde ettikleri derecelerle öne çıktı. 530 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonda Adıyaman’ı temsil eden sporcular, farklı kategorilerde gösterdikleri performansla önemli sonuçlar elde etti.

Geleneksel petank disiplininde ise yıldızlar kategorisinde yarışan Talha Örücü, Aynur Aylin Güler ve Aylin Cümert'ten oluşan takım, başarılı mücadeleleri sonucunda Türkiye 3.'lüğünü elde etti.

İl Müdürü Hüseyin Elüstü yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Genç sporcularımızın elde ettiği bu başarılar bizleri son derece gururlandırmıştır.Disiplinli çalışma, azim ve kararlılığın güzel bir sonucu olan bu dereceler, gelecekte daha büyük başarıların habercisidir. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İl Müdürlüğü olarak her zaman sporcularımızın yanında olmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz.'

