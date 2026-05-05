Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Van’da düzenlenen “Gençliğin Üretim Çağı – Bölgesel Kariyer Fuarı”nda gençlerle bir araya geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda konuşan Aydın, genç istihdamına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bu konunun Türkiye açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Aydın, programa ilişkin yaptığı açıklamada, 'İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın Bülent Turan ile birlikte; programlarımıza katılmak ve bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere tarihin başkenti, kadim Serhat şehrimiz Van'dayız' dedi şunları söyledi.

Van'ın tarihi ve stratejik önemine dikkat çeken Bakan Yardımcısı Aydın, 'Van; kadim mirası, stratejik konumu ve en önemlisi gençlerinin enerjisiyle Türkiye Yüzyılı'nın güçlü merkezlerinden biridir' dedi şunları söyledi.

Genç istihdamına vurgu yapan Bakan Yardımcısı Aydın, 'Genç istihdamını bir istatistik değil, milli bir mesele olarak görüyoruz. Hedefimiz; gençlerimizi sadece işe değil, nitelikli ve sürdürülebilir geleceğe hazırlamak. Türkiye Yüzyılı; üreten, inanan ve başaran gençlerin omuzlarında yükselecek' dedi.

