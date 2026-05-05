Adıyaman’da düzenlenen “Peygamber Efendimizin Örnekliği” temalı program, katılımcıların ilgisiyle gerçekleştirildi. Şehit Fazıl Gür Proje İmam Hatip Ortaokulu ile Şehit Türkan Tekin Kur’an Kursu hafızlık öğrencileri tarafından hazırlanan etkinlikte, öğrenciler sahne performanslarıyla yer aldı. Programda ilahiler seslendirildi, şiirler okundu ve çeşitli gösteriler sunuldu.

Programa İl Müftü Yardımcısı Dr. Sabahat Saylık, din görevlileri, öğrenci velileri ve Kur'an kursu hocaları katıldı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği programda öğrencilerin performansları beğeni topladı.

