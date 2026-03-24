Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda Akçakale Karayolu üzerinde Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak projesini hayata geçiriyor. Projenin ihalesi 15 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Amaç: Trafik Yoğunluğunu Azaltmak

Köprülü kavşak ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Evren Sanayi Sitesi'nde uzun yıllardır yaşanan trafik yoğunluğunu hafifletmek amacıyla iki adet katlı köprülü kavşak çalışmasını tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şimdi de kentin en yoğun güzergâhlarından biri olan Akçakale Karayolu'nda yeni bir projeyi başlatıyor.

Proje Detayları

Göreve geldiği günden bu yana ulaşım sorunlarını çözmek için çalışmalar yürüten Başkan Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatları doğrultusunda, Eyyübiye 800 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde köprülü kavşak yapılacak. Projenin ihalesi EKAP'ta yayımlandı ve tarih 15 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecek projeyle hastane önü trafiğinin rahatlatılması hedefleniyor. Bölgede hastaneye giriş-çıkış yapan araçlar, toplu taşıma hareketliliği, hasta yakınlarının ulaşımı ve ambulans geçişleri nedeniyle günün büyük bölümünde yoğunluk yaşanıyor.

Beklenen Etkiler

Yapılması planlanan köprülü kavşak ile trafik akışının daha güvenli, hızlı ve düzenli hale gelmesi amaçlanıyor. Projenin tamamlanmasıyla, hem hastane çevresindeki ulaşım yükünün azaltılması hem de Akçakale Karayolu üzerindeki araç sirkülasyonunun daha akıcı hale gelmesi öngörülüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım vizyon projeleri arasında yer alan köprülü kavşak çalışmasının, ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yapım aşamasına geçmesi planlanıyor.

Kaynak : PERRE