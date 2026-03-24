Kent merkezi ve 13 ilçede kesintisiz hizmet veren Belediye otobüsleri, 3 günlük bayram tatili boyunca yaklaşık 100 bin yolcu taşıdı.

Vatandaşların bayram ziyaretlerini ve ulaşım ihtiyaçlarını sorunsuz bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla yürütülen uygulama, şehir genelinde büyük memnuniyetle karşılandı. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ulaşım ağı en uç noktalara kadar ulaştırıldı.

60 Güzergahta Kesintisiz Mesai

Bayram yoğunluğuna karşı tüm önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi, 120 deneyimli şoförüyle de sahada yer aldı. Toplam 60 farklı güzergahta mekik dokuyan belediye otobüsleri, duraklarda bekleyen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sefer sayılarını anlık yoğunluklara göre güncelledi.

13 İlçede Ulaşım Seferberliği

Sadece kent merkezinde değil, Van’ın 13 ilçesinde de eş zamanlı yürütülen ücretsiz ulaşım kararı sayesinde vatandaşlar, uzak mesafelerdeki akrabalarıyla bayramlaşma imkanı buldu. 3 gün süren yoğun mesai sonunda yaklaşık 100 bin kişinin faydalandığı hizmet, hem şehir trafiğini rahatlattı hem de vatandaşların bütçesine katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin, vatandaş odaklı hizmet anlayışının ulaşım ağındaki modernizasyon ve erişilebilirlik çalışmalarıyla devam edeceği de kaydedildi.

SUAT BRAN - VAN / TEKHA