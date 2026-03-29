Motor Kısmından Yükselen Alevler Fark Edildi. Cayır cayır yanan araç demir yığınına döndü.

Olay, Van-Erciş karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 07 BGR 109 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı hemen yol kenarına çekerek güvenli bir noktaya durdurdu ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İtfaiyenin Müdahalesi Sonucu Yangın Söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, alevlere teslim olan otomobilden geriye hurda yığını kaldı.



HABER KAYNAK/SUAT BARAN - VAN / TEKHA