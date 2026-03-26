Van Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda yapılan son değerlendirmelere göre;

Bu gece saatlerinden itibaren Van genelinde, özellikle güney ilçeleri (Bahçesaray, Çatak, Gevaş, Gürpınar ve Başkale) ile kuzey ilçelerinde (Erciş, Çaldıran ve Muradiye) aralıklarla kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji uyarısına göre, yağışların 27 Mart Cuma günü saat 01.00 ile 22.00 arasında etkili olması öngörülürken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüleceği tahmin ediliyor.

AKOM tarafından yapılan uyarıda ise; yüksek ve eğimi dik yamaçlarda çığ tehlikesi, yüksek kesimlerde tipi, kar savrulması ve görüş mesafesinde azalma, düşük rakımlarda ise kuvvetli yağışa bağlı sel, su baskını ve heyelan riskine dikkat çekildi. Ayrıca ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili ekiplerinin olası olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğu belirtilirken, vatandaşların resmi uyarıları takip ederek dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

SUAT BARAN - VAN / TEKHA