Olağanüstü kongre sonrası bazı kişiler tarafından açılan iptal davası, mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, davayı açan kişilerin kulüple resmi üyelik bağının bulunmadığını değerlendirerek, Vanspor FK yönetiminin itirazını haklı buldu.

Kararın ardından Türkiye Futbol Federasyonu da Erol Temel’in başkanlığını resmen onayladı. Böylece kulüp yönetiminde yaşanan belirsizlik tamamen ortadan kalktı.

Resmi onayla birlikte Vanspor FK’da yeni dönemin önü açılırken, kulübün sportif ve idari çalışmalarını daha istikrarlı bir zeminde sürdürmesi bekleniyor.

