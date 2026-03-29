Bursa Podyum Park, unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı.

Bursalıların yoğun ilgi gösterdiği gecede ikili tam 3 saat boyunca sahnede kalarak enerjilerini bir an bile düşürmedi. Enty Couture imzalı elbisesiyle göz kamaştıran Ömür Gedik, performansı kadar tarzıyla da konuşulurken, Gülden Karaböcek’in güçlü yorumu izleyenleri hayran bıraktı.

Gecenin sürprizi ise salondaki alkışları ikiye katladı. Konseri izlemeye gelen Uğur Aslan sahneye çıkarak ikiliye eşlik etti. Bu sürpriz anlar salonda büyük coşku yaratırken, Bursalı müzikseverler gecenin temposunu alkışlarla zirveye taşıdı.